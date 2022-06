Im Streit um den Verkauf des Vereinsheims des TV Ellerstadt meldet sich jetzt auch der derzeitige Pächter Panagiotis Panagiotidis zu Wort.

„Wenn jemand Gutes für den Verein will, dann ich und meine Familie“, betont der 35-Jährige, den jeder nur Jotis nennt. Seine Familie bewirtschaftet bereits seit 20 Jahren das Sportheim, er hat den Betrieb 2019 von seinen Eltern übernommen. Das Sportheim sei seine Heimat, hatte er in der außerordentlichen Mitgliederversammlung gesagt, bei der die Mehrheit der anwesenden TVE-Mitglieder den Verkauf beschloss. Er habe bereits eine Kreditbestätigung bekommen und die Sanierung der Küche beauftragt, sagt der Wirt. In der Corona-Zeit habe er dem Vorstand die Dringlichkeit einiger Sanierungen verdeutlicht und sei mit diesem auf die Verkaufsidee gekommen, die beiden Seiten Vorteile böte. Er sei bei der Versammlung darauf gefasst gewesen, dass jemand mehr Geld bietet, was nicht passierte, obwohl der beabsichtigte Verkauf schon länger kommuniziert war. Daher sei das IG-Vorgehen, erst jetzt ein Gegenangebot vorzulegen, „unterste Schublade“.