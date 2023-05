Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in einer der 15 Sporthallen des Kreises duscht, möchte nicht von Legionellen beregnet werden. Weil es dort in Sanitäranlagen Probleme mit den Bakterien gibt, soll nun an der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch eine digitale Anlage eingebaut werden. Was sie kann und was das für andere Schulen bedeutet.

Legionellen mögen stehende Gewässer, kommen in geringer Konzentration in Oberflächengewässern und im Grundwasser vor. Ärger machen sie, wenn es zu viele von ihnen in ganz