Hans Stepp aus Gönnheim engagiert sich seit Jahrzehnten für Tischtennis. Sportminister Roger Lewentz hat ihn und andere deswegen mit dem Sport-Obelisken ausgezeichnet. Stepp wurde 1953 Mitglied in der Abteilung Tischtennis des Dürkheimer Hockey Clubs, wo er von 1972 bis 1984 Abteilungsleiter war. Als aktiver Spieler betätigte er sich von 1953 bis 2017 – also 64 Jahre lang. Stepp war einer der Gründungsväter des Tischtennisclubs Bad Dürkheim 1984. Drei Jahrzehnte war er ununterbrochen im Vorstand des TTC, darunter als erster Vorsitzender von 1984 bis 1996. Zudem engagierte er sich im Verein vielfältig und verhalf unter anderem vier TTC-Spielern zu einem Arbeitsplatz. 2004 wurde er zum Ehrenvorsitzenden des TTC ernannt. Weitere Engagements hatte Stepp beim Schachclub Bad Dürkheim und beim Tennisclub Wachenheim. „Die Preisträgerinnen und Preisträger des Sport-Obelisken 2022 haben sich jahrzehntelang unermüdlich in ihren jeweiligen Disziplinen für den Sport in Rheinland-Pfalz und ihre Mitmenschen engagiert“, sagte Sportminister Lewentz anlässlich der Verleihung.