In einem dritten Teil befassen wir uns mit Gemeindeschwester plus Vera Götz mit Übungen, die auch ältere Menschen gut am Rollator absolvieren können.

Wer im Stand nicht mehr so sicher ist, kann den Rollator auch als Sitzgelegenheit nutzen. Das gilt nicht nur zum Ausruhen, wenn man unterwegs ist, sondern auch für unsere Sportreihe. Denn trainiert werden kann auch im Sitzen auf der Fläche des Geräts. Wichtig ist dabei aber – wie bei allen Übungen: Die Bremsen des Rollators müssen unbedingt zu sein, damit er nicht wegrollen kann.

Der Rollator steht also hinter dem Sportler und zeigt von ihm weg. Dann setzt man sich gerade hin, die Füße stehen parallel auf dem Boden. Die Arme können locker auf den Handgriffen liegen.

Fußspitze nach oben

Vera Götz, die als Gemeindeschwester plus in Teilen des Landkreises dafür zuständig ist, dass Menschen über 80 Jahren ohne Pflegestufe möglichst lange selbstständig bleiben können, zeigt nun die Übung. Abwechselnd wird ein Bein angehoben und gestreckt. Die Fußspitze zeigt nach oben.

Das kann so oft wiederholt werden, wie es geht. Die Übung kräftigt die Beine und unterstützt auch ein wenig die Koordination, wenn die Beine abwechselnd gehoben werden. Götz berichtet übrigens von einer Seniorin, für deren Betreuung sie zuständig war. Sie habe gesagt: „Dieser Rolls-Royce, Gehwagen und Begleiter in allen Lebenslagen gibt uns Senioren das Kostbarste, was wir alten Leute brauchen – unsere Selbstständigkeit.“

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden. Die bisher erschienenen Artikel sind hier gesammelt.