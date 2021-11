Es war gar nicht richtig geplant und dann doch sehr schön: Am Samstagabend haben etliche Wachenheimer mit dem Einschalten der Weihnachtslichter den Advent feierlich begonnen. „Wir hatten nicht eingeladen, wussten nicht, was sein wird“, sagt Gabriele Popp, eine der Organisatorinnen der Wachenheimer Sternstunden. Die Reihe wird in diesem Jahr wegen Corona verschlankt angeboten. Zu einer Zusammenkunft in der Wachenheimer Ortsmitte zum Einschalten der Lichter war deswegen auch nicht explizit aufgefordert worden. Etliche Wachenheimer waren dennoch gekommen, um mit Abstand und bei kaltem Wind dem traditionellen Geläut um 21 Uhr zu lauschen und den Bäumen beim Erstrahlen zuzusehen. Nach zahlreichen beglückten „Ohs“ und „Ahs“ hätten die Wachenheimer dann zusammen „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen. „Das war sehr schön und stimmungsvoll“, sagt Popp.