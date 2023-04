Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FV Freinsheim steht wieder da, wo er beim Abbruch der vergangenen Runde Ende Oktober stand: auf Platz eins. Das zeigt, dass die Erfolge in der vorigen Saison kein Zufall waren. Den Platz an der Sonne will der FVF am Sonntag, 15.45 Uhr, im Heimspiel gegen den SC Bobenheim-Roxheim verteidigen.

Wenn der Spitzenreiter, der seine drei Partien alle gewonnen hat, auf den Tabellenletzten, der seine drei Spiele alle verloren hat, trifft, dann ist die Ausgangsposition für den Fußballfreund eindeutig: