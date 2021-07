Als Teil seines Bühnenabschieds präsentiert das Kabarett-Duo Spitz & Stumpf zum Limburg-Sommer eine Cuvée (Best of) aus dem Weingut Stumpf. Der Auftritt der beiden in der Klosterruine ist am Freitag, 16. Juli, 19.30 Uhr. Es treten auf: Winzer Eugen Stumpf und Ex-Aniliner Friedel Spitz, die es in ihrem Weingut bunt treiben. Tickets gibt’s für 23,10 Euro auf der Website der Stadt Bad Dürkheim.