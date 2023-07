Spinde aufgebrochen und Geld gestohlen haben bisher Unbekannte im Dürkheimer Salinarium. Am Freitag wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 16.15 Uhr über mehrere aufgebrochene Spinde informiert. Laut Polizei verschafften sich zwischen 15 Uhr und 16 Uhr unbekannte Personen Zutritt in die dortige Umkleide und öffneten sechs Aufbewahrungsspinde ohne große Kraftanstrengung. Eine dreistellige Bargeldsumme wurde gestohlen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter dauern gegenwärtig noch an, teilt die Polizei mit. Entsprechende Videoaufzeichnungen würden ausgewertet. Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Hinweise geben können, so bittet die Polizeiinspektion Bad Dürkheim diese, sich telefonisch unter der 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.