Die Spielplätze in der Region sind seit Sonntag zum Teil wieder geöffnet. So hat Freinsheims Stadtbürgermeister Matthias Weber mitgeteilt, dass die vier Spielplätze der Stadt um 12 Uhr frei gegeben wurden. „Jedoch gelten auf den Spielplätzen die gleichen Regeln wie auch sonst im öffentlichen Raum: Deshalb die dringende Bitte an die Eltern und Kinder: Haltet Abstand“, betonte Weber. Die dazugehörige Landesverordnung, die am Sonntag in Kraft getreten ist, habe er erst am 1. Mai erhalten. Deshalb sei auch kein gemeinsames Vorgehen aller Kommunen der Verbandsgemeinde möglich gewesen.

In Bad Dürkheim ab Montag auf

Dieses zeitliche Problem sah auch Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger: Er habe das Ordnungsamt und den Bauhof damit nicht so kurzfristig beauftragen können. „In der Stadt werden wir am Montag im Lauf des Tages die Spielplätze wieder öffnen“, kündigte Glogger an. Eine Ausnahme könnte eventuell noch mit dem Wasserspielplatz an der Saline gemacht werden, dies werde er aber noch innerhalb der Verwaltung besprechen. „Wenn es irgendwie geht, sollten wir aber auch dort öffnen, denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Bürger bisher verantwortungsvoll mit den Lockerungen umgegangen sind“, so Glogger.

Wachenheims Bürgermeister Torsten Bechtel hat innerhalb der Verbandsgemeinde die Weisung ausgegeben, spätestens Montag die Spielplätze zu öffnen. „Wer dazu früher in der Lage war, konnte dies tun“, so Bechtel. So seien die Spielplätze der Stadt Wachenheim sowie der Gemeinden Ellerstadt und Friedelsheim seit Sonntag wieder offen. Gönnheim folge am Montag. Auch Bechtel verwies auf das Problem des langen Wochenendes. Er bat die Eltern, auf das Abstandsgebot und die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen zu achten.