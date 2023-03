Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach vierjähriger Pause hat der TuS Friedelsheim wieder eine zweite Garnitur am Start. Diese neu zusammengestellte, vielleicht auch zusammengewürfelte Mannschaft will in der neun Teams umfassenden Fußball-C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord eine gute Rolle spielen. Mit einem Auge schaut die Truppe des neuen Spielertrainers Nicolas Wrede auf die Aufstiegsrunde.

Nicolas Wrede ist ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen. Der 28 Jahre alte Spielertrainer scheint in Sachen Zeitmanagement ein Genie zu sein. Da ist einmal die private und die berufliche Schiene. Wrede ist