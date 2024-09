Nach der Betreibergesellschaft 2023 feiert in diesem Jahr auch die Spielbank in Bad Dürkheim ihr 75-jähriges Bestehen. Viele Promis versuchten dort ihr Glück.

Bereits am 1. September 1949 wurde beschlossen, die erteilte Konzession der Spielbank Bad Neuenahr auf den Standort Bad Dürkheim zu erweitern. Wenige Tage später, am 9. September 1949, eröffnete die Mutter des damaligen französischen Generalgouverneurs, Madame Brozen-Faverau, mit einer vergoldeten Elfenbeinkugel das Roulettespiel in Bad Dürkheim. Damit war Bad Dürkheim deutschlandweit die dritte Spielbank, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Betrieb aufnahm. Sie ist heute eine von sechs staatlich konzessionierten Spielbanken in Rheinland-Pfalz.

Von Schmeling bis Heuss

Auch die Prominenz ließ nicht lange auf sich warten. Max Schmeling, Theodor Heuss, Rudolf Forstner oder Hildegard Knef wurden in die Dürkheimer Gästekartei aufgenommen und versuchten ihr Glück an den Spieltischen bei Roulette und Baccara. Schon zwei Jahre nach der Eröffnung begrüßte die Casinoleitung den 100.000sten Besucher.

Damit gehörte die Spielbank zu den Schrittmachern der positiven Entwicklung der Stadt Bad Dürkheim, die sich zu einer Tagungs- und Kongressstadt entwickelte. Bereits im Jahr 1967 konnte der 1-Millionste Besucher der Spielbank begrüßt werden. 1978 wurde das Spielangebot wie in vielen anderen Spielbanken um Automatenspiele erweitert. Wegen der stets wachsenden Besucherzahlen begann 1987 eine grundlegende Renovierung und Erweiterung; für das Automatenspiel wurde eigens das Haus Pfalzgraf gebaut.

1990 ins Guinnesbuch der Rekorde

1990 kam die Spielbank ins Guinessbuch der Rekorde, als im oberen Kurpark das größte bespielbare Roulette der Welt in Betrieb genommen wurde. Seitdem fand bis 2003 alle zwei Jahre die Kurpark-Gala rund um das Riesenroulette im Kurpark statt. Rechtzeitig zum Geburtstag hat die Spielbank die Renovierung des Automatenspiels abgeschlossen und präsentiert sich jetzt in allen Spielsälen im neuen Glanz. In den vergangenen 18 Monaten hat die Spielbank Bad Dürkheim nach eigenen Angaben rund 900.000 Euro für die Modernisierung ihrer Angebote ausgegeben.

Gefeiert wir mit einem Jackpot-Wochenende vom 6. bis 9. September. Dabei gibt es vier Tage ein Geburtstagsprogramm mit diversen Aktionen. Außerdem gibt es Preise im Gesamtwert von 75.000 Euro zu gewinnen.

Noch Fragen?

Weitere Infos unter www.spielbank-bad-duerkheim.de