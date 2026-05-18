Rot-Weiss Seebach führt gegen Harthausen mit 2:1 und drängt auf mehr – doch ein Foul mit schweren Folgen beendet die Partie vorzeitig. Alle Beteiligten sind geschockt.

Wenn ein Fußballspiel vor Ablauf der regulären Spielzeit abgebrochen wird und noch lange nach dem Abpfiff ein Krankenwagen auf dem Platz steht, wird immer deutlich, dass es auch beim Sport Wichtigeres als Punkte und Titel gibt. Der aus Erding bei München stammende und seit zwei Jahren in der Südpfalz beheimatete Schiedsrichter Stefan Luther war nach dem vorzeitig beendeten Topspiel der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt zwischen dem SV Rot-Weiß Seebach und dem ASV Harthausen ebenso geschockt wie die Mannschaften und die 50 Zuschauer.

Bis zur 61. Minute, in der das Spiel plötzlich zu Ende war, machten die Seebacher deutlich, dass sie ihre bis dahin noch mögliche Chance, Tabellenführer TuS Maikammer doch noch vom ersten Rang verdrängen zu können, unbedingt wahren wollten. Die Rot-Weißen begannen offensiv und drängten auf einen frühen Führungstreffer. Da sich auch der Tabellendritte aus Harthausen, für den es angesichts 15 Punkten Rückstand zu Seebach schon lange um nichts mehr geht, nicht versteckte, entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem nur Torchancen Mangelware waren.

Die ersten drei spektakulären Szenen führten auch zu allen drei Treffern der Partie. In der 17. Minute nutzte zunächst Marcel Kaltenbach ein Missverständnis zwischen Harthausens Torwart David Milanovic und Abwehrspieler Simon Ulrich zum 1:0. Danach ereignete sich vor beiden Strafräumen nichts Nennenswertes, bis Fabian Wenz toll von Bruno Ribeiro angespielt wurde und danach von Milanovic im ASV-Strafraum zu Fall gebracht wurde (33.). Rot-Weiß-Kapitän Sven Schuhmann verwandelte den anschließenden Foulelfmeter souverän zum 2:0 (34.).

Die Gäste nutzten ihre erste Torchance zwei Minuten später zum Anschlusstreffer. Yannick Hoffmann verwertete dabei eine präzise Rechtsflanke von Dylan Seiler. Yannick Hoffmann wäre kurz vor der Pause fast sogar der 2:2-Ausgleich gelungen. Seebachs Torhüter Peer Mauelshagen verhinderte diesen jedoch per Fußabwehr.

Die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte verlief ohne Höhepunkte, war allerdings zunehmend von Nickligkeiten geprägt. Dann kam es jedoch im zentralen Mittelfeld zur schrecklichen Szene, als sich ein Harthausener und Schuhmann mit hohem Tempo dem Ball näherten, der ASV-Spieler diesen auch zuerst traf, danach aber ein Bein des Seebachers. Dass diese Aktion eine schwere Verletzung zur Folge haben sollte, war auf dem gesamten Gelände beim Aufprall zu hören. Danach waren sich alle einig, nicht weiterspielen zu wollen.

Das zuvor angesetzte Heimspiel des SV Rot-Weiß Seebach II in der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel West, gegen den VfB Haßloch II wurde gar nicht angepfiffen, da die Haßlocher die Partie kurzfristig aufgrund Spielermangels absagten.