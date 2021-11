Mit der Umgestaltung des Kallstadter Sportplatzes zu einem Spiel- und Freizeitgelände soll im Februar 2022 begonnen werden. Das teilte Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag mit.

Ursprünglich war geplant gewesen, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr starten. Wie Jaworek berichtete, wurde inzwischen auch der Antrag auf einen Zuschuss aus dem Leaderprogramm der EU für die auf dem Gelände geplante Skateranlage bewilligt. Damit sei es nun möglich, auch diese Arbeiten auszuschreiben. Ein Auftrag, für die in einem ersten Bauabschnitt geplanten Arbeiten, wurde bereits vergeben. In diesem ersten Bauabschnitt sind unter anderem der Bau eines Kleinspielfelds, einer 200 Meter-Laufbahn, einer Kraftsportanlage, einer Tischtennisplatte und eines Rastplatzes vorgesehen. Für den ersten Bauabschnitt sind die Kosten auf 245.00 Euro angesetzt. Hier bekommt die Gemeinde einen Zuschuss von 121.000 Euro. Rund 80.000 Euro soll die Skateranlage kosten, der Zuschuss beläuft sich auf 44.000 Euro.

Skateranlage ein Wunsch von Jugendlichen

Jaworek erinnerte daran, dass die Skateranlage ein Wunsch von Jugendlichen bei der Dorfmoderation war. Einige Jugendliche hätten nun die vier Elemente, die auf der Anlage aufgestellt werden sollen, ausgesucht. Die Jugendlichen seien „sehr vernünftig gewesen, sie haben nicht die teuren Elemente ausgesucht“, lobte Jaworek.