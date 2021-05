In Weisenheim am Sand haben zwei Jugendliche Dienstagnacht um 1,40 Uhr im Schäferweg mehrere Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigten. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Randalierer nicht mehr festgestellt werden, so die Polizei, die anschließend 23 weitere beschädigte Pkw auffand. Bei den Fahrzeugen, die in den Straßen „Schäfersteg“, „Theodor-Heuss-Straße“, „Rheinstraße“ und „Ostring“ geparkt waren, wurden einer oder beide Außenspiegel zerstört oder verdreht. Die Polizei hinterließ an den Fahrzeugen Nachrichten und bat die Geschädigten, sich zu melden. Aufgrund der bislang bekannten Fälle entstand ein Sachschaden von 1400 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.