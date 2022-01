Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist ein Autofahrer am Mittwoch weitergefahren, nachdem er mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel eines anderen Wagens beschädigt hatte. Laut Polizeimitteilung fuhr ein 48-Jähriger in der Chemnitzer Straße gegen 13 Uhr mit seinem Renault in Richtung Wellsring. Als ein entgegenkommender Wagen in Höhe einer Bushaltestelle an einigen geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr, ohne den Renaultfahrer passieren zu lassen, kollidierten laut Polizei beide Außenspiegel. Dabei sei das Spiegelgehäuse des Renaults beschädigt worden – und der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs einfach weitergefahren. Zeugen, die die Fahrerflucht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.