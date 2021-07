Diese Woche stehen Sperrungen im Dürkheimer Stadtgebiet an. So ist die Fronhofallee am Dienstag voll gesperrt. Ab Mittwoch gibt es dann Einschränkungen in der Straße Am Ebersberg.

Wegen Arbeiten mit einem Autokran wird die Fronhofallee am Dienstag, 27. Juli, zwischen 6 und 14 Uhr im Bereich der Hausnummern 82 bis 86 voll gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Umleitung erfolgt in Einbahnstraßenregelung in Richtung Wachenheim über Eschenweg und Buchenweg sowie in Richtung Stadtmitte über den Jasminring.

Zudem werden Teile der Straße Am Ebersberg gesperrt. Wegen der Anlieferung größerer Bauteile ist die Straße Am Ebersberg, zwischen den Einmündungen Rudolf-Bart-Siedlung und Carl-Korbmann-Straße, von Mittwoch, 28. Juli, bis Freitag, 30 Juli, nicht befahrbar.