Das Forstamt Bad Dürkheim führt von Donnerstag, 7. November, bis Freitag, 8. November, Baumfällarbeiten an der Limburg durch. In regelmäßigen Abständen finden Kontrollen und Maßnahmen zur Verkehrssicherung statt. Dies betrifft auch den Limburgberg, dessen Bäume potenziell eine Gefahr für Autofahrer und Wanderer darstellen können. Regionalförster Volker Rösel übernimmt den Einsatz. „Es ist absehbar, dass demnächst schätzungsweise 40 Bäume, die den öffentlichen Raum gefährden, gefällt werden müssen“, hieß es in einer Mitteilung. Im Zeitraum vom 7. bis 8. November ist mit Sperrungen an den Wanderpfaden und Wegen zu rechnen. Umleitungen werden ausgeschildert. „Es werden hierbei nur so wenig Bäume wie möglich, aber so viele wie nötig gefällt, da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt“, versichert der Forstmann.