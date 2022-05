Blaulicht in der Nacht: Ein Wasserbruch in der Bruchstraße in Ellerstadt hat am frühen Mittwochmorgen die Feuerwehr sowie den Notdienst der Friedelsheimer Gruppe anrücken lassen. Die Straße war vorübergehend für den Verkehr gesperrt, einige Haushalte waren ohne Frischwasser.

Das Rohr, eine große 150er-Gussleitung, platzte nach Unternehmensangaben gegen 1 Uhr in Höhe der Bruchstraße 3. Wenig später ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Die austretenden Wassermassen unterspülten die Straße. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an und brachte die Lage zusammen mit dem Notdienst des Wasserversorgers unter Kontrolle.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz nach etwa 1,5 Stunden, wovon ungefähr eine halbe Stunde allein für die Reinigung der Ausrüstung und Einsatzkleidung nötig war. „Da wurde sehr viel Sand rausgespült“, berichtete der stellvertretende Wehrführer Benjamin Odening. Der Notdienst des Unternehmens blieb hingegen länger vor Ort und stellte schließlich das Wasser zwischen 4 und 5 Uhr ab.

Bautrupp repariert den Schaden mit Hochdruck

Als Grund für den Bruch der großen Wasserleitung nannte Rohrnetzmeister Simon Mohr von der Friedelsheimer Gruppe später am Vormittag einen Längsriss im Rohr. „Wir haben den betreffenden Abschnitt herausgeschnitten und ersetzt, die Arbeiten befinden sich in den letzten Zügen“, erklärte er gegen 11.30 Uhr. Bis um 12 Uhr sollten sie abgeschlossen sein.

Die Reparatur gestaltete sich aufwendig: Zunächst musste der firmeneigene Bautrupp ab 7 Uhr den betreffenden Abschnitt der Leitung freilegen und dafür viel Erdmaterial ausheben. Nachdem der kaputte Teil ersetzt war, galt es, die Baugrube wieder zu verfüllen. Darüber hinaus musste der unterspülte Teil der Fahrbahn ausgefüllt werden. Während der Arbeiten musste die Bruchstraße für den Verkehr – wie zuvor schon während des Feuerwehreinsatzes – voll gesperrt werden. Einige Haushalt waren Mohr zufolge in dieser Zeit zudem ohne Frischwasser.