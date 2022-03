Wegen Asphaltierarbeiten an der Kreuzung Wormserstraße/Weinstraße ist die innerörtliche B271 in Ungstein von Montag, 14., bis Freitag, 18. März, an einer zentralen Stelle für den Verkehr komplett gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der überörtliche Verkehr in Richtung Grünstadt wird über Leistadt und Weisenheim am Berg auf die B 271 neu geleitet. Innerorts erfolgt die Umleitung über den Spielbergweg und die Guntheimer Gasse.