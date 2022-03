Wegen Gleisarbeiten muss die Straßenbahn- und Bushaltestelle am Berliner Platz in Ludwigshafen ab Samstag, 26. März, für fünf Wochen bis zum 30. April gesperrt werden. Das hat die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) gestern mitgeteilt. Währenddessen wird die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße zum zentralen Umsteigepunkt. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sollen jedoch die Haltestelle Pfalzbau zum barrierefreien Umstieg nutzen. Als Ersatz für die Bushaltestelle am Berliner Platz wird eine Haltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) eingerichtet.

Wegen der Sperrung ergeben sich Umleitungen für Bahnen und Busse. So werden die Linien 4 und 4A der Rhein-Haardtbahn in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße und Universität über die Haltestellen Ludwigstraße – LU Rathaus – Handelshafen – Rheinstraße – MA Rathaus/Reiss-Engelhorn-Museen – Paradeplatz (Steig A & B) und Schloss umgeleitet. Im Spätverkehr ab 21 Uhr wird die Linie 4/4A an der Haltestelle Mannheim-Hauptbahnhof geteilt. Die Bahnen verkehren jeweils zwischen Käfertaler Wald/Waldfriedhof und Mannheim-Hauptbahnhof auf ihrem regulären Linienweg sowie zwischen Paradeplatz und Bad Dürkheim auf dem genannten Umleitungsweg. Ein Umstieg zwischen den einzelnen Linienteilen ist am Paradeplatz möglich.