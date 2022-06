Autofahrer müssen ab der kommenden Woche bei der Fahrt durch Ungstein mit Hindernissen rechnen: Die Wormser Straße wird an einer kritischen Engstelle wegen der Sanierung einer Hausfassade gesperrt. Für den Verkehr bedeutet dies von Montag, 27. Juni, bis Freitag, 22. Juli, eine Vollsperrung der Durchfahrt Richtung Freinsheim, Erpolzheim und Grünstadt. Wer in umgekehrter Richtung unterwegs ist, kann passieren.

Engstelle für Lkw und Busse komplett gesperrt

Das gilt allerdings nur für Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen Gewicht. Denn die Engstelle erschwert für Lkw und Busse das Abbiegen von der Wormser Straße in die Kirchstraße. Diese Fahrzeuge werden also während der Sperrung in beide Richtungen umgeleitet. Lkw, die in Richtung Grünstadt wollen, fahren über die Gundheimer Gasse. Wer in Richtung Freinsheim oder Erpolzheim möchte – ob als Auto- oder Busfahrer –, wird über die B271 und die Altenbacher Straße umgeleitet. Die Sperrung ist aus Sicht der Stadtverwaltung notwendig, weil die Sichtverhältnisse in der Wormser Straße durch die Baustelle stark eingeschränkt sind.