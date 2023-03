Der Fußballprofi Philipp Klement sowie Hellen und Georg Scheidel von der Apotheke am Obermarkt haben zusammen 700 Euro an die Offene Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim gespendet. FCK-Spieler Klement hatte bei der Weinkaufsnacht Autogramme in der Apotheke gegeben. Für jede Unterschrift haben er und die Apotheke jeweils zwei Euro gespendet. „Wir freuen uns natürlich sehr, gerade auch zu unserem 50. Jubiläum“, teilt Hans Heß mit, Vorstand des Trägervereins.