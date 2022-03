Das Bündnis lebenswerte Weinstraße (BLW) – in Herxheim am Berg und Kallstadt im Gemeinderat vertreten – startet eine Spendenaktion für die Ukraine.

Dafür arbeitet das BLW mit der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) in Ludwigshafen zusammen, die in engem Kontakt mit Kinderheimen, Behinderteneinrichtungen und Organisationen für im Krieg obdachlos gewordene Menschen in Kiew steht.

Sachspenden können am Samstag, 19. März, 10 bis 18 Uhr, beim Weinlager Uwe Peter, Haupstraße 21, in Herxheim am Berg sowie beim Weingut Benderhof, Neugasse 45, in Kallstadt abgegeben werden. Mitglieder des BLW werden die Spenden dort entgegennehmen.

Spenden in Kisten verpacken

Gebraucht werden keine Kleiderspenden. Stattdessen werden benötigt: Medizinisches Material zur Wundversorgung, Schmerzmittel wie Ibuprofen, Babynahrung und Windeln, haltbare Lebensmittel (Dosensuppen, Müsliriegel, Nüsse, Zwieback, gut verpackte Süßigkeiten), Taschenlampen mit Batterien, aufgeladene Powerbanks, Hygieneartikel (Seife, Duschgel, Feuchttücher, Zahnbürste und Zahnpasta) sowie Schlafsäcke, Isomatten und kleine Zelte.

Die Organisatoren der Spendenaktion bitten darum, alles gut verpackt in beschrifteten Kisten abzugeben, da Tüten und Taschen nicht transportiert werden können.