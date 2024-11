Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat die Kolpingsfamilie Bad Dürkheim an die Tafel Bad Dürkheim übergeben. Das Geld wurde durch mehrere Getränkeausschänke nach den Sonntagsgottesdiensten in der St. Ludwigs-Kirche erzielt. Nach den Gottesdiensten hatten die Gemeindemitglieder Gelegenheit bei einem Glas Sekt oder alkoholfreien Getränken ins Gespräch zu kommen. Die Ausschänke wurden von engagierten Mitgliedern der Kolpingsfamilie Bad Dürkheim vorbereitet und betreut, wofür der Vorsitzende Michael Schlösser seinen besonderen Dank aussprach. „Wir sind stolz darauf, mit unseren Einnahmen soziale Einrichtungen zu unterstützen und Menschen in unserer Region zu helfen“, betonte er. „Wie in der Vergangenheit werden auch diese Mittel der Tafel Bad Dürkheim zugutekommen, um bedürftigen Menschen in unserer Stadt zu helfen.“ Der Verein setzt sich auch weiterhin für die Unterstützung lokaler sozialer Projekte ein.