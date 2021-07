Einen ungewöhnlichen Weg zur Auzubildenden-Werbung geht das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim. Die Klinik lädt am Freitag und Samstag zum Ausbildungs-Speeddating ein. Wer mehr über die berufliche Perspektive in der Pflege erfahren möchte, erhält sie direkt aus erster Hand an verschiedenen Stationen.

Interessierte können im Bereich um den Infopoint im Krankenhaus, Ecke Dr.-Kaufmann-/Salinenstraße Fragen rund um das Thema Pflegeausbildung stellen, dies am Freitag von 13 bis 17 und am Samstag von 10 Uhr 14 Uhr. Auszubildende und Praxisanleiter geben ihnen Antworten.

Azubi David Rolkes Ratschlag

David Rolke, selbst seit 2020 in Ausbildung zum Pflegefachmann im Dürkheimer Krankenhaus, wirbt für die Arbeit und damit das Speeddating, um mehr darüber zu erfahren: „Für und mit Menschen zu arbeiten ist mir sehr wichtig. Außerdem sind in der Pflege Körpereinsatz und Köpfchen gefragt – das ist genau das Richtige für mich.“

„Wir bieten mit der generalistischen Pflegeausbildung einen vielseitigen Einstieg in diesen zukunftssicheren Beruf“, ergänzt Pflegedirektorin Doris Wiegner. Jeweils zum 1. Oktober eines Jahres startet die Ausbildung im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim. Für die unverbindliche und kostenfreie Veranstaltung ist keine Anmeldung nötig.