Karl-Heinz Wiesemann, Bischof von Speyer, war zwei Tage zu Besuch in der Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesus. Feierlicher Höhepunkt war das Pontifikalamt am Mittwochabend in der Ludwigskirche. Anschließend kam der Kirchenmann mit Gläubigen ins Gespräch.

Mittwochabend, halb sieben: In grünem Gewand, weißgoldener Mitra und mit großem Gefolge zieht der Bischof Karl-Heinz Wiesemann ein in die Ludwigskirche. Umgeben von den Pfarrern