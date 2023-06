160 Menschen auf einer bunten Rallye durch die Dürkheimer Innenstadt: Bei dieser Veranstaltung im Vorfeld der Special Olympics ging es ums Kontakte knüpfen – und natürlich ums Entenangeln.

Von Karolina Kuntz

Fünf Punkte gibt es für jede Gummiente, die mit dem Kescher aus der Isenach gefischt wird. Gillian Akiko Thomson-Guevara, Chefin der philippinischen Delegation, entdeckt auch ein paar echte Enten. „Wie viele Punkte bekommt man für die?“, fragt sie scherzend.

Die Jagd nach den Gummienten gehörte zur Stadtrallye. Sie war Teil des Programms, das Bad Dürkheim als Gastgeberstadt einer Delegation der Special Olympics organisiert hatte. In bunt gemischten Teams waren am Mittwochnachmittag 160 Menschen unterwegs – darunter Gruppen von Hort, Lebenshilfe und natürlich auch die Sportlerinnen und Sportler der philippinischen Delegation.

An 15 Stationen verteilt in Innenstadt und Kurpark sowie im Park der Lebenshilfe konnten sie spielerische Aufgaben lösen und ganz im Sinne der Inklusion zusammenarbeiten. Besonders beliebt war auch das Fischeangeln im Brunnen. Die Teams feuerten sich dabei gegenseitig an. „Alle sind mit vollem Ehrgeiz dabei“, erzählen die freiwilligen Helfer, die die Stationen betreuten. Aber auch das Basteln von Papierschiffchen, Minigolf und eine Erkundung im Stadtmuseum wurden angeboten. Erfrischungen gab es an einem Getränkestand im Kurpark, der Wasser und Säfte ausschenkte.

Um 16.30 Uhr trafen sich die Gruppen im Park der Lebenshilfe wieder. Bei der Siegerehrung gab es für jeden Teilnehmer eine Urkunde.