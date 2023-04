Bad Dürkheim ist eine von 216 Gastgeberstädten für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Special Olympic World Games in Berlin. Doch wie weit sind die Vorbereitungen?

Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie finden vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin statt. Die Stadt Bad Dürkheim und die Lebenshilfe sind Gastgeber für die 19-köpfige Delegation von den Philippinen, die am 12. Juni erwartet wird und am 15. Juni in Richtung Berlin weiterreist. Darunter sind sechs Athletinnen und Athleten, je zwei für die Disziplinen Schwimmen, Boule und Leichtathletik.

Für die vier Tage, die sie in der Kurstadt sind, hat sich das Organisationskomitee um Christine Schneider-Joseph von der Stadtverwaltung und Paul Friedek von der Lebenshilfe einiges einfallen lassen. „Die Vorbereitungen gehen langsam in die heiße Phase“, sagt Schneider-Joseph. Inklusion zu stärken ist das Ziel des Gastgeber-Programms. Höhepunkte in Bad Dürkheim sind der Fackellauf durch die Stadt am 13. Juni und eine Stadtrallye am 14. Juni. Für den Fackellauf, der um 14 Uhr auf dem Römerplatz startet und durch die Innenstadt und den Kurpark führt, gibt es bereits 140 Anmeldungen, unter anderem von den Kindertagesstätten in der Stadt, der Polizei, den Pfadfindern, dem Mehrgenerationenhaus und der Jugendfeuerwehr.

Stadtrallye als „gelebte Inklusion“

Einen Tag später findet ab 13.30 Uhr eine Stadtrallye mit 15 Stationen in der Innenstadt, im Kurpark und im Park der Lebenshilfe statt. Dabei sollen bunt gemischte Teams aus jeweils sechs Personen an 15 Stationen lustige und mitreißende Aufgaben lösen. Besonders bei diesem Programmpunkt, der für die Organisatoren „gelebte Inklusion“ ist, wünscht sich Schneider-Joseph, dass viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Gesucht werden auch noch Volunteers, die beim Fackellauf oder der Stadtrallye helfen sowie Sponsoren. Vom nationalen Komitee gab es bei einer Online-Besprechung bereits ein Sonderlob für das Programm der Kurstadt, berichtet Schneider-Joseph.

Noch Fragen?

Wer bei Fackellauf, Stadtrallye oder als Volunteer mitmachen möchte, kann sich bis zum 23. Mai bei der Stadtverwaltung oder der Lebenshilfe anmelden. Dazu werden 5000 Flyer mit Anmeldekarten in der Stadt ausgelegt, unter anderem in Geschäften und Schulen. Auch im Internet und den sozialen Medien informiert die Stadt.