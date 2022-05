Der Austausch kann starten, die Annäherung erfolgen. Unter dem Motto „#ZusammenInklusiv“ wurden im Rahmen der Special Olympics World Games Berlin 2023 die Delegationen zugeteilt – auch Bad Dürkheim wird Gäste empfangen.

„Vom 12. bis zum 15. Juni 2023 wird unsere Kommune gemeinsam mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim als Kooperationspartner die Delegation ,SO Pilipinas’ mit ihren zirka 20 Athletinnen, Athleten und Coaches empfangen“, verkündet Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne) ergänzt: „Unsere Kurstadt wird Gestalterin dieser besonderen Begegnung sein und sich für ein inklusives und gleichberechtigtes Miteinander einsetzen.“

An den Special Olympics World Games, die vom 17. bis 23. Juni 2023 in Berlin stattfinden, nehmen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und Mehrfachbehinderungen teil. Vorab werden rund 190 Delegationen auf verschiedene „Host Towns“ in ganz Deutschland verteilt. Sie erwartet ein breit gefächertes Programm. Die Delegierten kommen aus allen Teilen der Welt mit unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und Gewohnheiten.

Als größtes kommunales Inklusionsprojekt nimmt das „Host Town“-Programm eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung inklusiver Lebensräume und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung ein.