Die SPD-Fraktion im Dürkheimer Stadtrat will sich für die Entfernung der Litfaßsäulen und Plakatwände auf öffentlichen Flächen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen einsetzen. Einen entsprechenden Antrag hat der Fraktionsvorsitzende Ralf Lang gestellt, dieser soll nun in einer Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag, 3. März, 14.30 Uhr, im Dürkheimer Haus diskutiert werden. „Die Litfaßsäulen und die Plakatwände auf öffentlichen Flächen bieten ein klägliches Bild“, sagt Lang. „Wir bemühen uns um ein schöneres und attraktives Ortsbild und die aktuell vorhandenen Werbesäulen und Plakatwände stehen dafür nicht.“ Unter anderem stehe im Stadtteil Seebach die Neugestaltung des Platzes an der Ecke Hammelstalstraße/Karl-Räder-Allee an. „Die dortige Litfaßsäule würde das Vorhaben dabei nicht gerade positiv begleiten“, so Lang in seiner Begründung.