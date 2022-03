Ukraine-Krieg, Infektionsschutzgesetz, Sondervermögen Bundeswehr, Klimaschutz: Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag haben derzeit ziemlich viel um die Ohren. Sie müssen sich gerade zu so vielen brisanten Themen positionieren, dass man meinen könnte, zu normalen Dingen wie Essen und Trinken bleibt da kaum noch Zeit.

Mitnichten. Im Deutschen Bundestag gibt es jetzt den Parlamentskreis Braukultur, dem knapp 60 Abgeordnete angehören. Eine der Gründungsmitglieder ist die SPD-Abgeordnete Isabel Mackensen-Geis aus Bad Dürkheim. Sie übt in diesem Kreis sogar das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden aus.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Die 35-Jährige fühlt sich nicht nur dem hiesigen Riesling und Spätburgunder verpflichtet, sondern auch dem Gebräu aus Hopfen und Malz – Gott (und Bundestag) erhalt’s. Ja, okay, in Haßloch, was schließlich auch zu ihrem Wahlkreis gehört, wird alljährlich (wenn nicht Corona ist) das Andechser Bierfest gefeiert. Aber steht es um die Braukultur so schlecht, dass zu ihrem Schutz eine Parlamentsgruppe gegründet werden muss? Nun, als Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft muss es Mackensen-Geis wissen. Sie möchte den regionalen Brauereien und Betrieben mehr Gehör in der Politik verschaffen, sowie das Reinheitsgebot erhalten, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Angesichts des immer größer werdenden Einflusses von Großbrauereien, die bereits 50 Prozent des Welthandels ausmachten, müsse das regionale Brauhandwerk mit seiner Vielfalt unterstützt werden. Darin sehe sie in diesem neu gegründeten Kreis ihre Hauptaufgabe, so die Abgeordnete. Und wie wirkt dieses Engagement auf uns Wahlvolk? Wir finden, dass Hopfen und Malz trotz all der täglichen Schreckensnachrichten noch nicht verloren gegangen sind. Und das wird es auch nicht – den Parlamentariern sei dank! Das ist doch irgendwo tröstlich. Trinkkultur zählt weiterhin etwas. Und die Dürkheimer wissen auch, dass diese sich nicht aufs Bier beschränkt. Prost!