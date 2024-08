Rund um die Klosterruine Limburg lädt das Gelände zum Sommerspaziergang ein. Eine besondere Mischung von Kultur- und Naturschätzen gibt es am Limburgberg zu erleben.

Als Ausgangspunkt bietet sich der kleine Parkplatz an der Straßenkurve an, wo der Luitpoldweg nach Nordosten schwenkt. Von hier folgt man dem Pfälzer Weinsteig. Er führt als Gehweg an