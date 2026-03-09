Das Forstamt Bad Dürkheim lädt für Samstag, 28. März, um 10 Uhr zu einer kostenfreien Wanderung in der Weilach ein. Dabei wird der Lebenszyklus des Esskastanienbaums von der Holzernte bis zum Pflanzstab anschaulich erklärt. Veranstalter ist das Forstamt in Zusammenarbeit mit der Firma Wilhelm Eder.

Auf einer Strecke von etwa 1,5 Kilometern erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Biologie und regionale Bedeutung des Esskastanienbaums, heißt es in der Mitteilung. Technische Verfahren der Holzernte sowie die Verarbeitung und Nutzung des Holzes werden vorgestellt. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene. Treffpunkt ist der Weilach-Parkplatz, der Rundgang endet gegen 11.30 Uhr an der Pfälzerwald-Verein-Hütte.

Es wird darauf in der Ankündigung hingewiesen, dass der Weg nicht barrierefrei ist, es wird wettergerechte Kleidung, insbesondere Gummistiefel, empfohlen. Anmeldungen per E-Mail an forstamt.bad-duerkheim@wald-rlp.de.