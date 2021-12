Bei einer gegen die Corona-Maßnahmen gerichteten Versammlung am Montagabend hat eine Person in Bad Dürkheim Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamte geleistet, weil derjenige sich weigerte, seine Identität preiszugeben. Der Person droht ein Strafverfahren. Das hat die Polizei mitgeteilt. Insgesamt waren in Bad Dürkheim und Freinsheim je 20 Personen zusammengekommen.

Veranstaltungen nicht angemeldet

Der Landkreis Bad Dürkheim hatte die „Montagspaziergänge“ genannten Versammlungen per Allgemeinverfügung verboten. Deshalb wiesen die Beamten die Angetroffenen auf dieses Verbot hin, die meisten gingen danach, ohne dass Personalien festgestellt oder Platzverweise ausgesprochen werden mussten. Angemeldet waren die Veranstaltungen nicht, im Gegensatz zu der in Deidesheim, bei der 70 Personen waren.

