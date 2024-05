Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Krönung der neuen Weinprinzessin Louise und ein großer Festumzug: Mit gleich zwei Höhepunkten ist am Donnerstag das Partnerschafts-, Wein- und Heimatfest in Weisenheim am Berg gestartet. Bis einschließlich Sonntag erwartet die Besucher bei „Spass uff de Gass“ noch einiges mehr.

Bevor Louise Zimmermann zur 20. Weisenheimer Weinprinzessin gekrönt wurde, sangen alle „Happy Birthday“. Denn die „waschechte Weisenheimerin“ wurde an ihrem