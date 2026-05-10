22 Vereine in Wachenheim haben insgesamt 9100 Euro aus einer Spendenaktion der Sparkasse Rhein-Haardt erhalten.

Im Rahmen einer Spendenaktion zum Neubau der Sparkassen-Filiale in Wachenheim haben 22 Vereine insgesamt 9100 Euro erhalten. Das teilte die Sparkasse Rhein-Haardt mit.

Die Spendensumme entstand im Zusammenhang mit einem Aktionssparkassenbrief zur Filialeröffnung. Nach Angaben der Sparkasse flossen dabei 4,14 Millionen Euro in das Anlageprodukt. Für jeweils 1000 Euro Anlagesumme spendete die Sparkasse zwei Euro an Wachenheimer Vereine. Die Kundinnen und Kunden konnten selbst festlegen, welche Vereine unterstützt werden sollten.

So kamen zunächst 8280 Euro zusammen, die von der Sparkasse auf 9100 Euro aufgestockt wurden. Die symbolische Übergabe der Spenden fand am 28. April in der Filiale Wachenheim statt. Daran nahmen unter anderem die Sparkassenvorstände Andreas Ott und Thomas Distler sowie Stadt- und Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel teil.

Die höchsten Spendenbeträge erhielten der Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg mit 2100 Euro, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wachenheim mit 1100 Euro sowie der Pfälzerwaldverein Wachenheim mit 700 Euro. Nach Angaben der Sparkasse wurden insgesamt 22 Vereine mit Beträgen zwischen 200 und 2100 Euro unterstützt.