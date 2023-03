Die Sparkasse Rhein-Haardt schließt ihre Selbstbedienungs-Foyers künftig bereits um Mitternacht und öffnet diese erst wieder um 5 Uhr morgens. Diese neuen Öffnungszeiten treten am 15. März in Kraft. „Hintergrund ist eine Präventivmaßnahme aufgrund vermehrter Angriffe auf Geldautomaten in der gesamten Bankenlandschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Sprengattacken seien auch ein Risiko für Anwohner. Darüber hinaus investiere die Sparkasse schon länger in „standortindividuelle Sicherungsmaßnahmen, die darauf abzielen, den Erfolg der Tat zu erschweren, und die Tat schon im Vorfeld zu verhindern“.