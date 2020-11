Die Sparkasse Rhein-Haardt reagiert auf die infolge der Corona-Pandemie schwierige Lage für die Vereine in ihrem Geschäftsgebiet und legt nach eigenen Angaben ein zweites Hilfspaket auf. Von der Finanzspritze mit einem Gesamtvolumen von 50.000 Euro sollen einer Pressemitteilung zufolge gemeinnützige Vereine und Institutionen profitieren. Vorstandsvorsitzender Andreas Ott betont darin, die traditionell enge Verbundenheit der Sparkasse mit den Vereinen. Mit den Zuschüssen von 50 mal 1000 Euro leiste sie „wieder unkompliziert Unterstützung“. Die 257 Bewerbungen beim ersten Hilfspaket im Sommer habe gezeigt, dass großer Bedarf vorhanden sei. Zweck der Aktion sei es, Einnahmeausfälle zu überbrücken, damit Vereins- und Sozialleben, „wenn es weiterlaufen darf, wieder weiterlaufen kann“, so Ott. Ausgezahlt würden die Spenden noch in diesem Jahr. Bis 13. Dezember können sich Vereine aus dem Geschäftsgebiet (Landkreis Bad Dürkheim, Neustadt Weinstraße und Frankenthal) ab sofort bewerben. Möglich ist das im Internet unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/spendenaktion. Dort sind auch die konkreten Kriterien zu finden. Vereine und Institutionen, die sich für das erste Hilfspaket beworben hatten und nicht berücksichtigt werden konnten, sind in der zweiten Runde automatisch im Kreis der Kandidaten dabei.