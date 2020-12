Die Sparkasse Rhein-Haardt wird ab Mittwoch vermutlich bis zum 10. Januar 16 ihrer kleineren Filialen schließen. Das habe der Vorstand des Geldinstituts mit Blick auf die dann gültige Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung. In der Dürkheimer Region betrifft diese Entscheidung die Zweigstellen Ellerstadt, Gönnheim, Kallstadt und Weisenheim am Berg. „Dies geschieht im Interesse der Fürsorge unserer Kunden, der Allgemeinheit sowie zum Schutz der Mitarbeiter“, begründet die Sparkasse ihren Schritt.

25 größere Filialen bleiben offen

25 größere Filialen haben der Mitteilung zufolge weiter „uneingeschränkt geöffnet“. Eine Übersicht sei auf der Internetseite des Instituts unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/fuersieda zu finden. In den vorübergehend geschlossenen Geschäftsstellen blieben Selbstbedienungsgeräte und Geldautomaten allerdings in Betrieb. Damit sei eine „flächendeckende Versorgung“ der Kunden gewährleistet. „Die Bargeldversorgung und die Funktionsfähigkeit der Zahlungssysteme sind und bleiben nach wie vor gesichert“, betont die in Bad Dürkheim ansässige Bank weiter.