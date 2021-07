Apple Pay ist die digitale Bezahlmethode des iPhone-Herstellers Apple. Nutzer in Deutschland können damit bei vielen Einzelhändlern an der Ladenkasse bezahlen – außerdem in Apps und in Online-Shops. Die Sparkasse Rhein-Haardt bietet den Service in Geschäften schon seit dem Sommer 2020 an. Nun können Kunden die digitale Sparkassenkarte und das System Apple Pay für Online-Geschäfte nutzen.

Alleine 46 Millionen Girocards der Sparkassen-Finanzgruppe seien bundesweit im Umlauf. Bei dem Dürkheimer Institut seien es etwa rund 122.000 Giro- beziehungsweise Sparkassen-Karten. Das Girocard-System – das laut Sparkasse führende bargeldlose Zahlverfahren in Deutschland – kam bisher nur für Kartenzahlungen im stationären Handel zum Einsatz. Mit Apple Pay könne man diese Karte nun auch einfacher zum Beispiel beim Bezahlen von Lebensmittellieferungen, Shopping im Internet, im Personennahverkehr oder beim Parken einsetzen. Das Angebot ist Teil der „Apple Wallet“, einer mobilen Geldbörse. „Mit der E-Commerce-Fähigkeit der digitalen Girocard in Apple Pay untermauert die Sparkasse Rhein-Haardt ihre Innovationsführerschaft bei Mobile-Payment-Produkten“, sagt Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Haardt. Erstmals nun können deutsche Nutzer die Girocard direkt im Online-Shopping einsetzen, so die Sparkasse. Damit könne der Sparkassenkunde unkompliziert bezahlen wie an der Ladenkasse – ohne dass er ein Kundenkonto anlegen oder Zahlungs-, Rechnungs- oder Versandinformationen eingeben müsse.

Die Dürkheimer VR-Bank Mittelhaardt ist den Schritt mit der „Girocard“ noch nicht gegangen: „Da fehlt uns noch ein Rahmenabkommen mit Apple“, sagt Thomas Laumerich, Mitglied des Vorstands. Der genossenschaftliche Dachverband sei in Verhandlungen mit Apple. Bankkunden könnten aber wie gewohnt die Kreditkartensysteme Mastercard und Visa Apple Pay nutzen. Aktuell führt die VR Bank Mittelhaardt rund 21.400 Girokonten.