Zwölf bislang noch geschlossene Filialen in der Region öffnet die Sparkasse Rhein-Haardt am Montag, 25. Mai, und ist damit wieder mit allen 41 Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr erreichbar. Noch geschlossen waren Filialen in Altleiningen, Ebertsheim, Esthal, Geinsheim, Gönnheim, Kallstadt, Niederkirchen, Neustadt-Talstraße, Studernheim, Wattenheim, Weidenthal und Weisenheim am Berg.

Schutzschirme an Beraterplätzen

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden wieder an allen Standorten Beratung und persönlichen Service bieten können“, sagte Georg Lixenfeld, für das Privatkundengeschäft der Sparkasse Rhein-Haardt zuständiges Vorstandsmitglied. Maßnahmen zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter würden gut funktionieren, man sehe sich gerüstet, für seine Kunden vor Ort präsent zu sein, teilte die Bank weiter mit. Unter anderem wurden Hygiene-Schirme an allen Berater- und Serviceplätzen angebracht.