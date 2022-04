Die kulinarische Wanderung um Obst, Spargel und Wein, die in Erpolzheim traditionell Ende Mai im Festkalender steht, wird in diesem Jahr wieder nicht wie gewohnt gefeiert werden können. Im Gegensatz zum Totalausfall wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren wird es 2022 aber eine abgespeckte Version des Festes geben, die jedoch nicht von der Gemeinde veranstaltet wird.

Das hat Erpolzheims Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) am Mittwoch auf Nachfrage mitgeteilt. Vor der Pandemie konnten sich die Spargelwanderer entlang einer sechs Kilometer langen Strecke an fast 20 Ausschankstellen mit leckeren Spargelgerichten und passenden Weinen verköstigen lassen. Tausende Besucher nahmen jedes Jahr daran teil.

Höfe öffnen

In diesem Jahr wollen am Wochenende des 28. und 29. Mai die Weingüter Koob, Veddeler und Kohl ihre Höfe öffnen. Außerdem ist die Winzergenossenschaft Kallstadt auf einem Grundstück hinter dem Neubaugebiet vertreten. Laut Bergner hätten nicht nur die Pandemie, sondern auch die Ungewissheit wegen der Dauer der Bahnstreckensperrung zu dieser abgespeckten Variante geführt. Es habe die Planungssicherheit gefehlt, ein solche Großveranstaltung zu stemmen.

Die Bahnstrecke Bad Dürkheim-Freinsheim ist seit Sommer 2021 gesperrt, weil Dachse den Bahndamm ausgehöhlt haben. Die Sanierung der Strecke soll nach Mitteilung der Bahn am 23. Mai beendet sein.