Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, wurde in einen Spargel-Verkaufsstand in der Gutleutstraße eingebrochen. Dabei wurde die Tür des Stands mit einem bislang unbekannten Gegenstand aufgehebelt. Neben einer mobilen Musikbox erbeuteten die Täter 22 Eier. Es entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.