Die Ernte des Stangengemüses ist angelaufen. Die Nachfrage ist hoch, die Mengen steigen – zu Ostern könnten die Preise sinken.

Schon Mitte März hat Andreas Eberhardt aus Weisenheim am Sand mit der Spargelernte begonnen: „Das Wetter der vergangenen Wochen war ideal, viel Sonne und kaum Niederschlag“, sagt Eberhardt. Derzeit würden Tag für Tag mehr Stangen geerntet. Der teuerste Spargel kostet rund 20 Euro das Kilo, Spargelbruch gibt es für 8 Euro, dazwischen rangieren dünner Spargel und die Hofsortierung: „Die Nachfrage ist noch zu hoch für das Angebot. Wenn die Mengen zunehmen, geben die Preise Richtung Ostern nach.“

Den Ertrag seiner rund 100 Hektar vermarktet der Weisenheimer im Hofladen im Almenweg, auf dem Wochenmarkt in Ulm sowie erstmals beim Großmarkt in Stuttgart. Rund ein Drittel der Saisonarbeiter aus Rumänien kommt jährlich wieder. Da sich die wirtschaftliche Lage in dem osteuropäischen Land, auch durch Personalabbau in der Automobilindustrie, deutlich verschlechtert hat, hatte er keine Probleme, Arbeitskräfte zu finden. Aktuell beschäftigt er 100 Saisonarbeiter, in Hochzeiten sind es doppelt so viele.

Dass Kunden wegen steigender Preise zurückhaltender sind, glaubt er nicht: „Man will sich etwas gönnen. Spargel ist das erste frische Gemüse, mit der Sonne kommen die Frühlingsgefühle und wir haben Angebote für jeden Geldbeutel.“

Treibhauseffekt speichert Sonnenwärme

Der Spargelhof Zein aus Erpolzheim hat pünktlich zum Frühlingsbeginn mit der Spargelernte begonnen und damit zwei Tage früher als 2025. Am Samstag öffnete der Hofladen, am 27. März folgen die Verkaufsstände auf dem Flohmarktplatz in Bad Dürkheim sowie in Weisenheim und Herxheim am Berg. „Durch die Dreifachfolie entsteht ein Treibhauseffekt, der die Wärme über die Nacht speichert“, sagt Betriebsinhaber Zein.

Zu Beginn bewegten sich die Preise der Sortierungen zwischen 6 und 20 Euro. Der kalte Winter biete optimale Ausgangsbedingungen für ein gutes Spargeljahr. „Frost macht den Boden luftiger, da gefrorene Erdklumpen besser zerfallen.“

Auf 35 Hektar baut Zein Weißspargel an, auf drei Hektar grünen Spargel. Insgesamt beschäftigt er 70 Saisonarbeitskräfte. Die ersten sind im Februar angereist und haben sich um Tunnel und Folien gekümmert. Perspektivisch denkt Zein, dass sich der Verkauf an Großmärkte weniger lohnt. „Direktvermarktung an Kunden ist besser, zudem ist der Spargel dann auch deutlich frischer.“ Sein Eindruck ist, dass die Verbraucher schon auf den Spargel warten, auch die Restaurants wollen das Gemüse auf die Karten nehmen: „Die Kunden wollen sich was gönnen, manche achten vielleicht etwas mehr auf den Preis und greifen zu günstigeren Sortierungen.“

„Spargel für jeden Geldbeutel“

In den Startlöchern für die Saison steht Alexandra Walter aus Gönnheim. Sie hat in den vergangenen Wochen den Hofladen fit gemacht, unzählige Telefonate geführt: Ihre Pforten in der Ludwigstraße öffnet sie in der letzten Märzwoche. „Erst wenn in einer Reihe genügend Ertrag ist, lohnt es sich zu stechen“, so ihre Einstellung. Die Verkaufsstände im Dürkheimer Bruch sowie am Rossmann in Deidesheim betreibt sie ab Gründonnerstag. „Ich will sichergehen, dass genügend Menge da ist. An Ostern will man Spargel frisch auf den Tisch“, weiß Walter, die den Betrieb von ihren Eltern übernommen hat und ein echtes „Spargelkind“ ist.

Anbieten will auch sie Spargel für jeden Geldbeutel. Im Verband habe man sich abgesprochen, die Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht zu erhöhen. Sie schätzt, dass die Preise je nach Sortierung zwischen 12 und 20 Euro pro Kilo liegen. „Die Kunden müssen keine Angst haben.“

Die Saisonkräfte aus Rumänien kamen vergangenen Sonntag an, bis Ende Juni muss Walter auf freie Tage verzichten. „Ich habe ein klasse Team und viel Spaß. Da lassen sich auch 16-Stunden-Tage gut verkraften.“ Während sie genügend Spargel zum Osterfest verspricht, erteilt sie deutschen Erdbeeren eine Absage. Heimische Süßfrüchte könne sie nicht vor Ende April anbieten, auch wenn sie häufig vorher darauf angesprochen werde.