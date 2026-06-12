Am Johannistag, 24. Juni, endet offiziell die Spargelsaison. Wir haben Spargelbauern gefragt, wie die Nachfrage war und ob gestiegene Kosten zu höheren Preisen führten.

Für Andreas Zein war die aktuelle Saison schlechter als die vergangene. Der Chef des Spargelhofes Zein aus Erpolzheim beschreibt, dass „aufgrund der stark gestiegenen Energie-, Dünge- und Arbeitskosten leider höhere Preise für den Spargel nötig waren“. Dadurch sei die Nachfrage zurückgegangen. Das Problem war also nicht der Spargel, sondern vor allem die Rahmenbedingungen. „Die Menge des Spargels war gut“, erklärt Zein. Man habe aber gemerkt, dass „die Leute mehr aufs Geld schauen“. Das Ostergeschäft sei wie immer gut gelaufen, der Absatz unter der Woche sei aber merklich gesunken.

Auch Alexandra Walter berichtet auf Anfrage, dass es keine gute Saison für den Spargelhof Walter aus Gönnheim gewesen sei. Das kalte Wetter hätte dazu geführt, dass „die Menschen weniger Lust auf Spargel haben“. Man habe die Preise vom vergangenen Jahr halten müssen, um den Spargel zu verkaufen. Wie Zein hat auch sie bemerkt, dass die „Leute ihr Geld zusammenhalten“. Das Problem der Gastronomie ist also auch beim Spargel angekommen.

„Tolle Stammkunden“

Andere Eindrücke nimmt Sarah Schreiber vom gleichnamigen Spargelhof in Gerolsheim mit. Der Hof hat auch auf dem Bad Dürkheimer Wochenmarkt einen Stand. Unter dem Strich sei sie zufrieden mit der aktuellen Saison. Man habe „tolle Stammkunden, die bereit sind, für deutsche Qualität Geld auszugeben“. Sie erklärt, dass „viele Angebote möglich sind, wenn gerade viel Spargel geerntet wird“. Dann gibt es beispielsweise ein Kilogramm geschälten Spargel zum Preis für ein Kilogramm ungeschälten Spargel.

Schreiber erzählt, das vor allem die höheren Dieselkosten den Betrieb treffen. Trotzdem sei es bei ihnen noch nicht nötig gewesen, deswegen die Spargelpreise zu erhöhen. Besonders wichtig sei ihr, dass die „heimischen Bauern wertgeschätzt werden“. Aufgrund der hohen Produktionskosten könne man nicht mit Bauern aus anderen Ländern konkurrieren. Als Problem für lokale Höfe nennt sie vor allem Supermärkte, die wettbewerbsverzerrend arbeiteten. Sie würden zum Teil Spargel anpreisen, der gar nicht aus Deutschland komme, die Kunden darüber aber bewusst im Unklaren lassen.

„Dickere Spargel“ als sonst

„Die Spargel waren dieses Jahr dicker“, berichtet Andreas Eberhardt aus Weisenheim am Sand. Das Wetter war, bis auf eine heiße Woche, optimal für den Spargelanbau. „In Summe sind wir zufrieden mit der Saison“, erklärt er: „Angebot und Nachfrage waren gut ausgeglichen“. Auch er habe die Preise nicht wesentlich erhöht, da sie sich direkt auf die Kauflust der Kunden auswirken. Schwankungen gebe es wie jedes Jahr, bei höherem Angebot müsse der Preis gesenkt werden. Eberhardt sieht auch den Trend, dass „bewusster eingekauft wird, meistens nur kleinere Mengen“.

Spargelbauern kümmern sich um Ernte für 2027

Noch sind die Verkaufsstände offen, doch was passiert eigentlich danach? Viele Betriebe wechseln nach dem Ende der Spargelsaison zu anderem Gemüse oder Obst für die zweite Jahreshälfte. Der Spargelhof Schreiber zum Beispiel stellt den Hof bereits um, da in wenigen Wochen die Tomatenernte beginnt. „Das milde Frühjahr ohne Frost war sehr gut für den Anbau“, berichtet Sarah Schreiber. Nun hofft der Familienbetrieb, dass im Sommer keine starken Niederschläge mehr auftreten, die die Ernte gefährden könnten. Andere Spargelhöfe sind spezialisiert und verbringen den Rest des Jahres mit dem Anbau für das nächste Jahr. „Der Spargel wächst jetzt aus und sammelt Energie für die Ernte 2027“, erklärt Andreas Eberhardt. Deshalb sei es nun entscheidend, sich um ihn zu kümmern. Bis September muss der Spargel jetzt nach Bedarf bewässert und gedüngt werden, damit er im nächsten Jahr wieder gut austreibt.