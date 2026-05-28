Ein „Kulinarisches Wochenende“ unter dem Motto „Spargel und Wein“ wird von Freitag bis Sonntag in Erpolzheim gefeiert. Sechs Höfe, Gaststätten und Vereine öffnen ihre Tore.

„Spargel und Wein“ war ursprünglich eine kulinarische Wanderung durch die Erpolzheimer Gemarkung. Weil ein Teil der Route durch Naturschutzgebiete führte und die Anzahl der Teilnehmer weniger wurde, war es irgendwann damit vorbei. Seitdem lädt eine sehr viel kleinere Runde zu Spargel, Wein und Unterhaltung in den Ort ein. In diesem Jahr sollte eigentlich wieder eine Wanderung organisiert werden. In Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei eine neue Route durch die Gemarkung festgelegt worden, die keine Naturschutzbehörde berührt hätte, berichtet Bürgermeister Matthias Wohl (CDU) auf Anfrage. Doch hätten sich nicht genug Teilnehmer für einen Ausschank gefunden.

„Die Besucher können einen Spaziergang durch den schönen Ort machen und sehen auch so die Weinberge“, sagt Annette Kohl, eine der Organisatorinnen. Man könne entlang der Isenach von Hof zu Hof spazieren, unterwegs könnten Familien mit Kindern auf einem Spielplatz verweilen.

Zwei Ausschankstellen sind erstmals dabei: Zum Hinkelstatt in der Bahnhofstraße 34 und die Gaststätte Zum Haus am Bach. Im Hinkelstall ist am Freitag ab 17 Uhr „pre Opening mit Chill out Musik“, am Samstag gibt es ab 18 Uhr Musik von DJ Lubos und am Sonntag tritt ab 15 Uhr Zauberer Carli auf. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Im Apfelhof Hilberth gibt es Eis, Kuchen und floristische Arbeiten. Im Bio-Weingut Kohl wird Kunsthandwerk aus Holz präsentiert. Der Männergesangverein 1842 Erpolzheim hat traditionell seinen Ausschank im Bürgerhof. Dort ist am Samstag ab 16 Uhr Freundschaftssingen und am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Gesang geplant. Die Erpolzheimer Weinprinzessin Paulina startet am Samstag, 14.30 Uhr, einen Rundgang durch die Höfe und bietet ein Rätsel an. Los geht es am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr.