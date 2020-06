Auf dem Wasserspielplatz bei der Dürkheimer Saline hat ein Mann am Mittwoch gegen 18 Uhr eine Frau beim Wickeln ihres Kindes beobachtet und dabei an seinem Glied herumgespielt. Laut Polizeibericht trug er aber noch eine Hose. Als die 34-Jährige ihn darauf ansprach, lief er weg. Die Polizei leitete daraufhin Fahndungsmaßnahmen ein und entdeckte ihn im gut besuchten Kurpark. Entgegen einer Darstellung in den Sozialen Medien war der Mann laut Polizei allein und nicht in Begleitung eines anderen unterwegs. Seine Sichtweise: Die Frau habe die Situation falsch interpretiert. Das erklärte er den Polizisten, die ihn mit zur Dienststelle nahmen. Gegen ihn wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.