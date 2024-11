Das Wellness- und Gartenhotel Heusser in Bad Dürkheim ist mit dem renommierten DACH Spa Award in Gold ausgezeichnet worden. Der Award zeichnet jährlich die besten Day-Spas, Wellnesshotels, Thermen und Kosmetikstudios in der gesamten DACH-Region ( Deutschland, Österreich, Schweiz) für ihre hohe Qualität aus. Das unabhängige Verfahren, das auf über 300 Kriterien basiert, umfasst dabei nicht nur die Sauberkeit und Hygiene, sondern auch den Gästeservice, Nachhaltigkeit und viele weitere Aspekte, die für erstklassige Wellnesserlebnisse von Bedeutung sind. „Wir sind überglücklich, diese wichtige Auszeichnung erhalten zu haben,“ freut sich Martina Berwing, Geschäftsleitung des Wellness- und Gartenhotels Heusser. „Sie ist eine Bestätigung unserer kontinuierlichen Bemühungen, unseren Gästen höchste Qualität und unvergessliche Wellness-Momente zu bieten. Ein großer Dank gilt unserem Team, das Tag für Tag sein Bestes gibt, um dieses Niveau zu halten.“ Das Wellness- und Gartenhotel Heusser in Seebach bietet seinen Gästen eine Oase mit vielfältigen Angeboten, darunter Saunen, ein Hallenbad, Ruhebereiche und spezielle Anwendungen, die zur Entspannung und Regeneration beitragen.