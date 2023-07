Findet ihr Ferien manchmal genauso langweilig wie ich? Alle sind im Urlaub und ihr sitzt alleine zu Hause und wisst nicht, was ihr tun sollt? Dann geht es euch genauso, wie mir bis vor Kurzem. Nur bis vor Kurzem? Ja genau, denn seit ich weiß, dass es auch diese Sommerferien im Pfalzmuseum für Naturkunde wieder viel Spannendes zu entdecken gibt, sieht meine Ferienplanung ganz anders aus.

Wolltet ihr schon immer wissen, wo und wie die Dinosaurier gelebt haben? Das erste Angebot „Saurier – die Urzeit entdecken“ (Angebot für Kinder zwischen 8 und 12) am 28. August beschäftigt sich genau damit. Begleitend zur Sonderausstellung entdeckt ihr hier die Urzeit und lernt Saurier kennen. Doch woher weiß man eigentlich etwas über diese Tiere, die schon vor Millionen Jahren ausgestorben sind? Was Wissenschaftler finden und wie daraus ein Bild der Saurier und ihrer Umwelt entsteht, ist hier Thema.

Am 29. August befasst ihr euch mit der Natur in Städten, der „Stadtnatur“ (für Kinder zwischen 6 und 10). Denn auch in Städten fühlen sich die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen wohl. Schon kleinste Ritzen bieten Lebensraum. Gemeinsam geht ihr auf Entdeckungstour und untersucht Lebensräume in der Stadt – vom Kurpark bis zur Isenach.

Weich und flauschig wird es am 30. August mit dem Thema „Fell und Federn“ (für Kinder zwischen 8 und 12). Ob struppiges Wildschwein, stabile Adlerfeder oder weiche Kükendaunen, alle Säugetiere und Vögel haben ihre ganz spezielle Außenhülle. Die ist natürlich kein Zufall, sondern erfüllt ganz bestimmte Funktionen. Ihr nehmt Felle und Federn ganz genau unter die Lupe und schaut, wie sie gebaut sind und was sie leisten.

Wer gerne draußen unterwegs ist, ist hier genau richtig: Das Thema „Gartenleben“ (für Kinder zwischen 6 und 10) am 31. August findet genau dort statt. Das Museum hat einen großen Garten, in dem jede Menge los ist.

Für alle Dinofreunde, die am 28. August keine Zeit haben, wird am 1. September das Programm „Saurier - die Urzeit entdecken“ wiederholt. Und, habt ihr etwas für euch gefunden? Meine Ferien sind gerettet. Ich wünsche euch viel Spaß.

Noch Fragen?

Die Veranstaltungen finden von 9 bis 14 Uhr statt. Die Kosten betragen 15 Euro pro Tag und Person. Für alle Termine ist eine Anmeldung erforderlich unter 06322 9413 21. Bitte Rucksackverpflegung mitbringen und dem Wetter entsprechende Kleidung tragen.