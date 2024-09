Seit 2024 gilt in der Stadt eine neue, einheitliche Vereinsförderrichtlinie. In seiner ersten Sitzung befasst sich der nach der Kommunalwahl neu formierte Sozialausschuss am Mittwoch, 25. September, ab 17 Uhr mit einer Reihe von Förderanträgen. Unter anderem hat der LTV Bad Dürkheim knapp 5200 Euro für einen Verkaufs- und Lagercontainer beantragt. Zunächst besucht der Ausschuss das Jugend- und Kinderbüro, das in diesem Jahr 20-Jähriges feiert. Zuvor tagt der Schulträgerausschuss ab 15.30 Uhr im Rathaus.